PF prendeu 11 pessoas por crimes eleitorais em MS

No balanço final divulgado pela Policia Federal, 11 pessoas foram presas por crimes eleitorais em Mato Grosso do Sul durante o domingo de votação, no primeiro turno das Eleições 2020. A maioria das infrações aconteceu em Campo Grande.

Dois homens foram presos de manhã na Capital, um por desobediência e tumulto e o segundo por tirar foto da urna eletrônica. Na parte da tarde, quatro foram presos. Mais um por fotografar as urnas, outro por provocar tumulto em local de votação, o terceiro por propaganda irregular e o último por votar no lugar de outro eleitor.

Na cidade de Dourados, os dois eleitores detidos, um homem e uma mulher, foram atuados também por fotografar as urnas, crime previsto no artigo 91-A da Lei 9.594/97 c/c artigo 132 da Lei 4.737/65.

Em Três Lagoas, um homem foi autuado por propaganda eleitoral. Já em Naviraí, o crime eleitoral também foi fotografar a urna, um homem foi detido na parte da manhã e uma mulher à tarde.

