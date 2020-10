PF usará drones para fiscalizar compra de votos nas Eleições 2020

A Polícia Federal apresentou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante cerimônia de lançamento do Plano de Ação para as Eleições 2020, o projeto de utilização de drones para fiscalizar compra de votos no dia 15 de novembro, quando serão escolhidos os prefeitos e vereadores de cada cidade.

A Polícia Federal utilizará mais de 100 drones em municípios estratégicos em todo o território Nacional. Os Drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país, ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores.

O objetivo é evitar eventuais compras de votos e aglomerações. Serão mais de 100 equipamentos de drones utilizados em todo o país. Além de equipes da polícia federal que atuarão nos drones, haverá as equipes no aguardo de qualquer tipo de acionamento por parte do operador do drone.

Os drone serão quase invisíveis, já que o equipamento ficará em uma altura onde não cabe visualização e também estará fotografando os locais com alta definição, cujas imagens poderão ser utilizadas em procedimentos investigativos posteriores.

Deixe seu Comentário

Leia Também