Pitbulls invadem casa, atacam cachorro e moradora denuncia à polícia na Capital

Uma moradora do Jardim Panorama, em Campo Grande, procurou a delegacia na manhã desta sexta-feira (6) para denunciar o caso de ataque de cães da raça pitbull que deixaram seu animal de estimação ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que pelo menos três cães invadiram a sua residência e, em determinado momento, passaram a atacar seu cachorro que ficou com ferimentos pelo corpo e com sangramentos.

A mulher não relatou na delegacia como cessou os ataques, mas deu o nome do proprietário dos pitbulls e que ele moraria uma quadra abaixo de sua residência.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O registro foi feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela anima perigoso.

