PIX é investigado em processo pedido por Trump

O PIX, sistema de transferências instantâneas criado pelo Banco Central do Brasil, está no centro de uma disputa internacional.

O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou, nesta terça-feira (15), a abertura de uma investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais relacionadas a serviços de pagamento eletrônico.

Embora o nome do PIX não seja mencionado diretamente no comunicado, o relatório do governo norte-americano critica “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico” desenvolvidos por entes públicos, o que, na prática, aponta para o sistema brasileiro — hoje a única ferramenta desse tipo gerida pelo governo.

O documento acusa o Brasil de favorecer o próprio sistema e, com isso, dificultar a competitividade de empresas americanas no setor.

“O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo”, afirma o USTR.

Em outro trecho, o texto cita ações que “podem prejudicar a competitividade das empresas americanas”.

WhatsApp Pagamentos fora do Brasil

A crítica americana ocorre em meio à saída da funcionalidade de pagamentos com cartão de débito no WhatsApp, anunciada em dezembro de 2024.

A empresa, controlada pela norte-americana Meta, justificou a decisão dizendo que pretende priorizar o uso do PIX no Brasil, evidenciando a força do sistema nacional.

O WhatsApp Pagamentos exigia, desde seu lançamento em 2021, que o usuário tivesse uma conta bancária e cartão de débito de instituições parceiras. Com a popularização do PIX, a empresa optou por descontinuar a função baseada em cartões.

Crescimento impressionante

Lançado em novembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19, o PIX alcançou números recordes em 2024.

De acordo com dados oficiais do Banco Central, foram movimentados R$ 26,46 trilhões ao longo do ano, um crescimento de 54,6% em relação a 2023.

O volume de transações também aumentou significativamente, passando de 41,6 bilhões para 63,5 bilhões de operações. Para o Banco Central, o PIX democratizou o acesso a pagamentos digitais, especialmente para pequenos empreendedores e moradores de regiões remotas.

Novidades e internacionalização

Apesar das tensões, o Banco Central segue ampliando as funcionalidades do sistema.

Entre as inovações recentes estão o PIX Agendado Recorrente, que permite programar pagamentos mensais de mesmo valor, e o PIX por Aproximação, que funciona de forma similar aos cartões contactless.

Em junho, o BC lançou o PIX Automático, voltado para contas recorrentes, como luz, água, mensalidades e assinaturas. Já em desenvolvimento, o PIX Garantido permitirá o parcelamento de compras, oferecendo uma alternativa ao tradicional parcelamento no cartão de crédito.

Outra aposta é o PIX internacional, que já começou a funcionar de forma limitada em países como Argentina, Estados Unidos (em cidades como Miami e Orlando) e Portugal.

O objetivo, segundo o BC, é interligar sistemas de pagamentos instantâneos de diferentes nações, embora ainda não haja prazo para essa integração completa.

