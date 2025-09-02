Menu
terça, 02 de setembro de 2025
Política

PL adia evento de filiação do Reinaldo Azambuja

Remarcação ocorre devido ao julgamento do processo envolvendo Jair Bolsonaro

02 setembro 2025 - 17h04Carla Andréa    atualizado em 02/09/2025 às 17h17
Ex-governador Reinaldo AzambujaEx-governador Reinaldo Azambuja   (Foto: Reprodução)

O Partido Liberal (PL), por meio do Ofício nº 03/2025, assinado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, comunicou o adiamento do evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja e demais lideranças políticas.

Inicialmente remarcado para 21 de setembro de 2025, em razão do julgamento do processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o partido, o local e o horário do evento serão confirmados em data oportuna, garantindo que os convidados e a imprensa possam se programar com antecedência.

