PL amplia prazo das presidências estaduais até maio de 2026

O Partido Liberal (PL) prorrogou a vigência das presidências dos diretórios estaduais em todo o país, decisão que também alcança Mato Grosso do Sul. Com isso, permanece no comando do partido no Estado o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente estadual da legenda.

A prorrogação do dia 5 de fevereiro para 11 de maio foi definida pela Comissão Executiva Nacional e formalizada em ofício assinado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com data de terça-feira (4). No documento, a direção nacional informa que, “em virtude das Eleições Gerais de 2026 e considerando o período da janela partidária”, as comissões executivas estaduais e distrital provisórias terão suas vigências automaticamente estendidas.

Ainda conforme a nota, a medida busca evitar interrupções no funcionamento partidário durante o período de troca de legenda permitido por lei. O texto destaca que a prorrogação atende às “estratégias partidárias” e assegura a continuidade de ações como a filiação de novos membros ao partido.

Em Mato Grosso do Sul, além da permanência de Reinaldo Azambuja na presidência estadual, a composição da executiva segue mantida. O dirigente Aparecido Portela continua como primeiro vice-presidente, e Rodolfo Nogueira segundo-vice-presidente.

Próximo ao novo prazo final, a Comissão Executiva Nacional deverá editar uma resolução específica para “regulamentar e definir os critérios e formatos para a designação das novas nominatas” que irão conduzir o partido no ciclo seguinte.

