PL de Otávio Trad beneficiará mais de cinco mil deficientes auditivos

O vereador Otávio Trad (PTB), protocolizou, nesta segunda-feira (21), o projeto de lei que prevê a criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande (CMILCG), após reunião de debate sobre o assunto com o prefeito Marquinho Trad na sexta-feira (19).

Durante a reunião, o prefeito e os vereadores ouviram o presidente da Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas (Afaps/MS), Adriano Gianotto, que apresentou uma série de demandas da comunidade surda de Campo Grande em relação ao acesso aos serviços públicos municipais.

Segundo Adriano, a comunidade surda de Campo Grande é formada por mais de cinco mil pessoas, e a ausência de intérpretes de Libras em órgãos públicos dificultava o acesso das pessoas surdas aos serviços. Por isso, se faz necessária a criação de um centro de interpretação de Libras para facilitar o processo de comunicação. Após ouvir as demandas apresentadas por Adriano, o vereador Otávio Trad, com apoio dos parlamentares presentes, se comprometeu a apresentar o projeto de lei para a criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande (CMILCG).

O CMILCG terá como objetivo facilitar a comunicação entre as pessoas surdas ou com deficiência auditiva e os servidores municipais que atuam, diretamente, com o atendimento ao cidadão. “A ideia é garantir que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva consigam se comunicar de forma adequada com os servidores municipais e assim melhorar o atendimento”, explica o vereador.

De acordo com o presidente da AFAPSMS, Adriano Gianotto, o centro representa uma grande conquista para a comunidade surda de Campo Grande. “O centro é de grande importância para o atendimento aos surdos. Acredito que os surdos estão satisfeitos, pois isso irá diminuir barreiras. Estamos felizes com esse projeto que é fruto de muito trabalho”, afirma Adriano.

O atendimento será feito com o auxílio do intérprete de Libras, que irá intermediar o diálogo entre surdos e o servidor municipal por meio de transmissão de vídeo ao vivo.

“O Centro Municipal de Interpretação de Libras vai promover a integração da comunidade surda e garantir a acessibilidade. Com auxílio da tecnologia, por meio das transmissões ao vivo, conseguiremos melhorar o atendimento à comunidade surda de Campo Grande em todas as áreas”, finaliza o vereador.

Participaram da reunião, os vereadores Betinho, Delegado Welington, Dr. Cury, Eduardo Romero, Gilmar da Cruz, João César Mattogrosso e Junior Longo e do presidente da Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas de Mato Grosso do Sul (AFAPSMS), Adriano Gianotto. O encontro contou com o auxílio da servidora municipal Helga Silva Pereira Rosa, tradutora de Libras da Câmara Municipal de Campo Grande.

