Planalto reforça segurança antes da chegada de Nikolas Ferreira em Brasília

Com destino final em Brasília, a caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) levou o Palácio do Planalto a reforçar a segurança neste sábado (24). Grades de proteção foram instaladas ao redor da sede do Executivo um dia antes do ato previsto para domingo (25).

A mobilização marca o encerramento de um percurso de cerca de 240 quilômetros, iniciado em Paracatu (MG) na última segunda-feira (18). Batizada de “caminhada pela liberdade e justiça”, a ação reúne apoiadores e outros parlamentares da direita.

Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a medida atende aos protocolos diante da possibilidade de manifestações nas proximidades do complexo presidencial. Em nota, o órgão informou que as grades funcionam como reforço preventivo de segurança.

Os participantes do ato protestam contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, além de outras detenções relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. A convocação foi divulgada por Nikolas Ferreira em carta aberta nas redes sociais, na qual o deputado afirmou que a caminhada tem caráter simbólico e não pretende substituir instituições ou leis.

