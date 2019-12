Planejamento para os próximos 3 anos conta com investimento de R$2 bi

As reuniões do Governo Presente foram responsáveis por investigar as necessidades dos municípios dos municípios e guiar as ações e investimentos de Mato Grosso do Sul para os próximos três anos, 2020 – 2022. Segundo estimativa, serão investidos R$2 bilhões nas áreas urbanas e rurais em todas as cidades de MS.

O governador Reinaldo Azambuja levou os secretários para audiências com as lideranças. “Nosso objetivo com o Governo Presente foi identificar prioridades e transformá-las em planejamento e investimento. Muitos dos pedidos serão atendidos, sem lado a ou lado b, apenas como lado da população”, garantiu.

O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o prefeito Pedro Arlei Caravina, de Bataguassu disse que o programa foi amplamente aceito pelos outros prefeitos. “Foi a oportunidade que os executivos e legislativos municipais tiveram para tratar de assuntos relevantes com mais tempo e facilidade”, avaliou

O setor com maior quantidade de demandas foi na área de infraestrutura, mas logo em seguida estão, investimentos em saúde, educação e segurança pública.

Só de construção de estradas e pontes, o Governo planeja investir mais R$ 2,8 bilhões, através do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul), partes dessas obras foram solicitadas nas audiências do Governo Presente.

Mato Grosso do Sul já recuperou 11 mil quilômetros de estradas, construiu centenas de pontes de concreto, implantou mais de 200 quilômetros de novas rodovias e investiu pesado na manutenção da malha viária.

Na área da saúde, tiveram a inclusão de recursos para custeio de unidades hospitalares, aquisição de equipamentos, reforma de hospitais, compra de ambulâncias, construção de Unidade Básica de Saúde e contratação de médicos.

E na área da Educação, o governador assumiu o compromisso de reformar todas as escolas estaduais. “Temos mais de 360 escolas estaduais em todos os municípios. Já reformamos 176 nos primeiros quatro anos de mandato. E a prioridade do Governo é reformar todas elas”, disse.

Azambuja lembrou de sua trajetória como prefeito e como isso agregou em sua governança. “Fui prefeito de Maracaju e passei por dois governadores e nos oito anos que eu governei, para não dizer que não tive nada, eu tive dois convênios: um de R$ 80 mil e outro de R$ 60 mil. Um para uma creche e outro para reformar o Centro da Melhor Idade. Mais nada do governo do Estado. Eu acho que isso foi bom para eu fazer um governo municipalista de verdade. A gente não governa para partidos, nós governamos para as pessoas”, concluiu.

