Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Plano de contingência contra tarifaço terá prioridade na Câmara, reforça Hugo Motta

A expectativa do Palácio do Planalto é que as medidas sejam aprovadas em agosto, para entrarem em vigor em setembro

11 agosto 2025 - 10h51Sarah Chaves, com CNN
Deputado federal, Hugo MottaDeputado federal, Hugo Motta   (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou à CNN que o plano de contingência do governo federal contra o tarifaço anunciado por Donald Trump terá prioridade na Casa, caso chegue ao Congresso.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta segunda-feira (11) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para fechar o pacote de medidas, que busca proteger a indústria e o agronegócio brasileiros dos impactos diretos das tarifas.

Entre as propostas em estudo estão a proibição de demissões em setores afetados, o adiamento do pagamento de tributos federais, e o reforço nas compras públicas de produtos como carne e café.

“Essa pauta ainda não chegou ao Legislativo. Caso seja encaminhada, daremos prioridade”, afirmou Hugo Motta. A mesma sinalização já foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que também se comprometeu a acelerar a tramitação do pacote.

A expectativa do Palácio do Planalto é que as medidas sejam aprovadas já em agosto, para entrarem em vigor em setembro.

Segundo estimativas, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos deve causar um prejuízo de até R$ 22 bilhões à economia brasileira, colocando em risco cerca de 146 mil empregos, principalmente nos setores industrial e agroexportador.

Como resposta, o Brasil tem intensificado negociações com novos parceiros comerciais, incluindo México, Índia, China, Rússia, Vietnã, Japão e Indonésia.

A China, por exemplo, já sinalizou o interesse em ampliar as compras de carne e café do Brasil. Alckmin deve viajar ainda neste mês ao México, e a comitiva espera incluir na agenda um encontro nos Estados Unidos para tentar renegociar exceções tarifárias a produtos brasileiros.

Além disso, na próxima quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião marcada com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para tratar do mesmo tema.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel e Reinaldo lideram pesquisas para Governo e Senado, apontam levantamentos
Política
Riedel e Reinaldo lideram pesquisas para Governo e Senado, apontam levantamentos
Presidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável
Política
Lula defende cassação de deputados que ocuparam Mesa da Câmara
Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado
Política
TCU pede que Câmara investigue possível uso indevido de recursos por Eduardo Bolsonaro
Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana
Política
Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Tijuca
Camila Jara e Marcos Pollon
Política
Camila Jara e Pollon estão na mira de representações na Corregedoria da Câmara
Fotos: Ponta Porã News
Polícia
Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista
Pedro Kemp, Vander Loubet, Vladimir Ferreira e Gleice Jane
Política
PT anuncia entrega de cargos no Governo de MS
Bolsonaro
Política
Bolsonaro aciona STF para ampliar lista de visitas para Dia dos Pais
Comitiva de MS na Missão Ásia.
Política
Riedel destaca oportunidades estratégicas na Índia durante 1ª etapa da Missão Ásia

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'