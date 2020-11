Ponta Grossa é a única cidade do Brasil a ter duas mulheres disputando o 2º turno

Matheus Rondon, com informações do G1

A cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, é a única cidade do Brasil a ter duas mulheres disputando o segundo turno das eleições municipais, marcado para o dia 29 de novembro.

Essa será a primeira vez que uma mulher será eleita prefeita de Ponta Grossa. Mabel Canto, do PSC, e Professora Elizabeth, do PSD, concorrem a vaga, na cidade. Mabel Canto teve 61.702 votos (37,27% do total), e Professora Elizabeth recebeu 51.565 votos, ficando com 31,15%.

Os outros três candidatos que concorriam ao cargo de prefeito são homens: Marcio Pauliki (SD) teve 26,76% dos votos válidos; Professor Gadini (PSOL), 3,04%; e Professor Edson (PT), 1,79%.

Mabel Canto tem 35 anos, é advogada e radialista. Atualmente, cumpre o primeiro mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

"Essa representatividade que nós estamos vendo agora em Ponta Grossa, de ter duas mulheres no segundo turno, ela vai repercutir. Penso que as próximas eleições, tanto estaduais, federais, quanto municipais vão refletir justamente esse desejo de mais mulheres na política", disse a candidata.

Professora Elizabeth Schmidt tem 69 anos e é atualmente vice-prefeita de Ponta Grossa. A candidata também é empresária, professora aposentada e já foi secretária municipal de Cultura, Turismo e Administração.

"É esse o caminho que nós queremos chegar, fazer com que essa representatividade seja natural e normal e que as mulheres se conscientizem da sua importância enquanto gestoras políticas, enquanto protagonistas da sua vida", afirmou.

