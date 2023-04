Por lei, "Dia do CAC" será celebrado todo dia 23 de outubro em Campo Grande

Campo Grande passará a comemorar o “Dia do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador”, todo dia 23 de outubro, de acordo com a Lei nº 7.037, promulgada na Câmara Municipal. A publicação com a data saiu na edição do Diogrande desta quinta-feira (27), em ato promulgado pela Câmara Municipal de Vereadores.

A proposta, apresentada pelo vereador Tiago Vargas (PSD), foi aprovada no dia 14 de março e agora tornada lei em decisão da Câmara.

O dia foi escolhido em referência a 23 de outubro de 2005, quando os brasileiros votaram no referendo para proibir ou não a comercialização de armas no País, e a autorização foi mantida. Conforme o autor da proposta, é a primeira cidade com esse tipo de homenagem no Estado.

Na justificativa, apresentada sempre junto com uma proposição de lei, Vargas faz a defesa da categoria e cita que os CAC´s “são amantes do que fazem, são unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que se vincula a questão relacionada as armas de fogo”.

A lei foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carlos Augusto Borges (PSB), incluindo a data comemorativa no Calendário Oficial de Eventos da cidade. Dos 29 parlamentares municipais, apenas cinco foram contrários.

“Na semana da data mencionada no artigo anterior, fica autorizada a realização de eventos públicos municipais, para a divulgação e esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CAC’s, bem como as Leis que os regulamentam”, trouxe o decreto. A lei passa a vigorar a partir da data da sua publicação.

