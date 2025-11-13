Por maioria na Assembleia, Sérgio de Paula é indicado ao TCE-MS

O ex-secretário de Estado na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja, Sérgio de Paula, foi indicado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). A indicação foi anunciada nesta quinta-feira (13) pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

Segundo Gerson Claro, “há muito tempo tinha essa articulação, essa fala e a possibilidade de ser o nome do Sérgio, em razão do serviço que ele tem prestado e a participação dele junto às administrações, tanto do Reinaldo [Azambuja] quanto à administração do governador Eduardo Riedel”.

O deputado explicou ainda que o processo de indicação já está formalizado. “Oficialmente já está no Diário Oficial de hoje a publicação da vacância e nós já temos a indicação feita ali no plenário com 23 assinaturas (maioria) dos senhores deputados indicando o ex-secretário Sérgio de Paula para ocupar essa vaga”.

O presidente prevê que a tramitação com a aprovação do ex-secretário deve ser concluída de forma rápida na Casa de Leis. “Eu penso que na terça e na quarta-feira [19/11] nós estaremos com esse assunto resolvido aqui na Assembleia e a vacância do Tribunal de Contas passa a ser ocupada a partir de quarta-feira com a nomeação do governador”. Após os trâmites legislativos, o TCE definirá a data mais adequada para a posse.

A vaga que será ocupada por Sérgio de Paula surge em decorrência da aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, que já sinalizou a possibilidade de buscar um futuro político nas eleições de 2026.

