Por unanimidade, Papy é reeleito na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta quinta-feira (10), a eleição para escolha da nova Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos do Legislativo durante o biênio 2027-2028.

O atual presidente, vereador Papy (Solidariedade), foi reeleito de forma unânime, com os 29 votos dos parlamentares presentes, tornando-se o presidente com menor intervalo entre um mandato e outro na história da Casa.

A antecipação da eleição, que tradicionalmente ocorreria apenas no início de 2027, partiu dos próprios vereadores, em uma iniciativa descrita como "orgânica, autônoma e consciente", segundo a Câmara.

O objetivo, de acordo com os parlamentares, foi dar continuidade a uma gestão que vem sendo reconhecida pela estabilidade institucional, diálogo e resposta às demandas da população.

Além da reeleição de Papy, a nova Mesa traz mudanças pontuais. O vereador Dr. Lívio (União Brasil), que ocupava a 2ª vice-presidência, assume agora a 1ª vice-presidência, substituindo André Salineiro (PL).

A vereadora Ana Portela (PL) passa a integrar a Mesa como 2ª vice-presidente, marcando a primeira vez que duas mulheres ocuparão cargos simultaneamente na direção do Legislativo, ao lado da vereadora Luiza Ribeiro (PT), que segue como 2ª secretária.

Completam a composição os vereadores Neto Santos (3º vice-presidente), do Republicanos, Carlão (1º secretário). do PSB, e Ronilço Guerreiro (3º secretário), do Podemos, todos mantidos em seus respectivos cargos.

A nova Mesa Diretora assumirá formalmente no início de 2027 e permanece até o fim da atual Legislatura, em dezembro de 2028.

