PP comemora evento de filiação

Com o intuito te ampliar filiações femininas, o Partido Progressista (PP) realizou um grande ato de filiação de Mato Grosso do Sul na Câmara de Vereadores de Campo Grande, no sábado (2). O evento contou com a presença da prefeita da Capital, Adriane Lopes; com a vice-presidente nacional do PP e senadora por MS, Tereza Cristina; do deputado Federal, Dr. Luiz Ovando, além de outras personalidades políticas.

“Nosso objetivo é ampliar a nossa quantidade de filiadas e fortalecer o PP em Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Desde que me filiei ao Progressistas, iniciamos uma história de conquistas para nossa Capital das Oportunidades. Este foi o segundo maior ato do PP em MS, porque o primeiro foi a nossa filiação, que teve a presença de diversos políticos de MS e todo o país”, destacou a Prefeita.

O PP conta hoje com 18 prefeitos filiados em Mato Grosso do Sul, incluindo as maiores cidades, Campo Grande (MS) e Dourados (MS), Deputados Estaduais e Federal, além de Senadores.

