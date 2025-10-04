Menu
Política

PP cresce em MS com a filiação de novos prefeitos

O evento de filiação reuniu em Campo Grande o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Luiz Ovando e a senadora Tereza Cristina

04 outubro 2025 - 14h32Sarah Chaves    atualizado em 04/10/2025 às 17h51
Encontro ocorreu em Campo GrandeEncontro ocorreu em Campo Grande   (Reprodução/Redes Sociais)

Neste sábado (4), o Partido Progressista (PP) aumentou seu número de prefeitos de 17 para 21, ao receber novas lideranças, entre os novos prefeitos estão Cassiano Maia de Três Lagoas; Marcelo Pé de Antônio João; Gilson Cruz de Juti; e Malaquias de Japorã, todos que eram do PSDB.

O evento de filiação reuniu em Campo Grande o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Luiz Ovando, a senadora Tereza Cristina e a prefeita Adriane Lopes.

Também se filiaram ao PP ex-prefeitos, como Hélio Pellufo, de Ponta Porã, e Marcelo Iunes, de Corumbá, ambos ex-membros do PSDB.

Além dos prefeitos e ex-prefeitos, o PP também passa a ter como filiados Viviane Luiza, Secretaria de Estado da Cidadania; o titular da Secretaria de Governo (Segov), Rodrigo Perez e sua adjunta, Ana Nardes. 

O partido comandado pela senadora Tereza Cristina, e que conta como governador do Estado, Eduardo Riedel, mantém a terceira posição em número de prefeituras em Mato Grosso do Sul.

O PL conta com 24 prefeitos e o PSDB com a nova debandada fica com 22.

 

