PP e União Brasil confirmam federação sob comando de Tereza Cristina em MS

O que já era oficial foi anunciado na manhã desta quinta-feira (24), pelo vereador Prof Riverton na Câmara Municipal. A líder do PP, vice presidente nacional da sigla, senadora Tereza Cristina confirmou a conclusão da federação com o União Brasil, presidido por Rose Modesto em Mato Grosso do Sul.

Com a remodelagem, a federação será comandada por Tereza Cristina em Mato Grosso do Sul. O União Brasil e o PP são respectivamente o terceiro e quarto maiores partidos na Câmara Federal e união irá aumentar o poder do grupo que poderá ter maiores recursos do Fundo Eleitoral.

"Com a vinda da deputada Rose Modesto, com certeza o PP está preparado para 2026 ou com parceria para continuidade do estado, ou atá mesmo uma chapa", afirmou Riverton.

Conforme a Justiça Eleitoral, as federações devem perdurar por quatro anos. "As federações criadas funcionam como uma única agremiação partidária e podem apoiar qualquer candidato ou candidata, desde que permaneçam assim durante todo o mandato.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também