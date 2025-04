PP e União Brasil oficializam vínculo com lançamento da Federação

O lançamento oficial da superfederação entre o União Brasil e o Progressistas, que passa a se chamar União Progressista aconteceu na terça-feira (29), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, com a presidente estadual do União Brasil em Mato Grosso do Sul, Rose Modesto e a do PP, senadora Tereza Cristina.

O evento reuniu lideranças políticas de todo o país e marca um novo capítulo na política nacional, com reflexos diretos nas eleições de 2026.

Com a junção dos 59 deputados do União Brasil e 50 do PP, a nova federação nasce como a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares e a terceira maior força no Senado, com 20 senadores. Também comandará seis governos estaduais e mais de 1.300 prefeituras

Em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina será a líder da Federação e Rose Modesto continuará a frente do União Brasil regional. “Esse é um momento histórico para o Brasil e para o nosso Estado. A federação amplia as possibilidades de diálogo e construção de políticas públicas que realmente transformem a vida das pessoas”, afirmou Rose.

A meta é ampliar a base dos partidos em Mato Grosso do Sul para 2026, elegendo um senador, três deputados federais e cinco estaduais. Atualmente eles têm uma senadora, um deputado federal e três estaduais.

