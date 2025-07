PP está na expectativa por filiação de Riedel

Já convidado pela senadora Tereza Cristina para integrar o PP em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PSDB) gera expectativas para a ampliação da legenda que já tem 15 prefeituras, incluindo da Capital.

Riedel já foi convidado pelo PSD, Republicanos, Podemos e PP, isso porque o PSDB deve se federar ou perder espaço em nível nacional, por isso as lideranças locais procuram outras alternativas, como no caso do presidente regional, o ex-governador Reinaldo Azambuja que deve ir para o PL.

Liderança na Capital, Adriane Lopes comentou sobre a possibilidade. “Eu ficaria muito feliz se o governador tomasse a decisão de vir para o Partido Progressistas fortalecendo o nosso partido no Estado. Seria muito bom ter um governador do mesmo partido, nós já temos um alinhamento muito positivo. Acredito que iríamos fortalecer ainda mais essa relação”.

Caso a filiação ocorresse o Partido Progressistas, que tem uma senadora e um deputado federal por Mato Grosso do Sul, ganharia um governador, ampliando ainda mais sua base. “Nós estamos na expectativa, ficaríamos muito felizes se o governador decidisse vir para o PP, um partido equilibrado, não é extremista e que tem boa condução das politicas públicas”, finalizou Adriane.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também