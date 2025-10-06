Menu
Política

PP reúne lideranças em encontro restrito e reforça disputa por vaga ao Senado

Evento reuniu lideranças estaduais, como o governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina, prefeitos, vices e secretários estaduais

06 outubro 2025 - 09h00
Reunião aconteceu no último sábado (4), na Capital Reunião aconteceu no último sábado (4), na Capital   (Reprodução )

O Partido Progressista (PP) realizou, no último sábado (4), um evento político marcado pela seletividade e por discussões estratégicas de peso. O encontro, realizado na Capital, reuniu um grupo restrito de lideranças estaduais, entre elas o governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina, prefeitos, vices e secretários estaduais. Chamou atenção o fato de o evento ter sido tão reservado que nem vereadores da Capital ou do interior foram convidados, reforçando o caráter interno e estratégico da reunião.

Entre os presentes, destaque também para o deputado estadual e decano da política sul-mato-grossense, Londres Machado, e para o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), convidado especial do encontro. A presença de Azambuja foi interpretada como um gesto de aproximação entre aliados históricos, em meio às articulações que começam a tomar forma para as eleições de 2026.

Candidatura ao Senado no Centro das Discussões

O principal tema que permeou as conversas foi a defesa de que o PP apresente um nome próprio para disputar uma das duas vagas ao Senado que estarão em jogo na próxima eleição. Lideranças argumentaram que um partido do tamanho e da força do Progressistas não pode se limitar à coligação para o governo, mas deve também estar na linha de frente da disputa pelo Senado. Nesse contexto, o nome do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, desponta como o mais cotado para representar o partido na corrida ao Senado. Sua eventual candidatura é vista como natural entre os filiados, em razão de sua capacidade de articulação política e da proximidade com a senadora Tereza Cristina, uma das principais lideranças do PP em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, foram lembrados exemplos de eleições passadas em que vitórias consideradas certas acabaram frustradas, servindo de alerta contra a acomodação política. Para muitos presentes, o cenário exige ousadia e protagonismo do partido, sob pena de perder espaço em um tabuleiro político cada vez mais competitivo.

Nomes Fortes e Novas Afiliações

O encontro também marcou um movimento de fortalecimento interno, com a filiação de figuras importantes ligadas ao governo estadual, como o secretário Rodrigo Pérez, a secretária Ana Nardes e a secretária Viviane. As novas adesões foram comemoradas como demonstração de prestígio e expansão da base do PP dentro da administração estadual.

Apesar das discussões e movimentações, o encontro foi considerado produtivo e simbólico. Com discursos moderados, mas firmes, o PP deu um sinal claro de que pretende ter protagonismo nas próximas eleições — não apenas como coadjuvante de alianças, mas como força decisiva no processo de sucessão estadual.

O sábado do PP em Campo Grande, portanto, marcou o início de um novo ciclo de articulações políticas, reafirmando a força do partido e deixando no ar a expectativa: quem será, afinal, o nome que vestirá a camisa progressista na corrida ao Senado?

