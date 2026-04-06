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Política

Prazo eleitoral acaba e disputa entra em nova fase rumo às convenções

Com filiações encerradas, partidos agora definem candidatos para as eleições de outubro

06 abril 2026 - 12h25Sarah Chaves, com TSE
Eleições serão no dia 4 de outubroEleições serão no dia 4 de outubro   (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Com o fim dos prazos de filiação partidária e desincompatibilização, o calendário das Eleições 2026 entra em uma nova fase. Agora, o próximo passo será a realização das convenções partidárias, quando os partidos vão oficializar os nomes que disputarão os cargos.

As regras, definidas pela Tribunal Superior Eleitoral, exigiam que candidatos estivessem filiados a partidos e com domicílio eleitoral regularizado até essa data. Também precisaram deixar os cargos, dentro do prazo, aqueles que pretendem concorrer a outras funções.

Com essa etapa encerrada, as articulações políticas passam a se concentrar nas definições internas das siglas e na montagem das chapas que vão para a disputa.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Ao todo, mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores devem ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais ou distritais em todo o país.

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