Prazo para regularização do título de eleitor se encerra nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (19) o prazo de Justiça Eleitoral para a regularização do título de eleitor para os chamados "eleitores faltosos", que são os que não votaram, não justificaram e não pagaram as multas nos três últimos pleitos seguidos, sejam eles regulares ou suplementares.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até a sexta-feira (16) um total de 145.714 eleitores e eleitoras já haviam regularizado sua situação, no entanto, outros 5.129.608 de eleitores ainda não haviam regularizado o título.

Quem não regularizar o documento até esta segunda-feira terá o título de eleitor cancelado, e além de não poder comparecer às urnas, não poderá tirar passaporte e assumir vaga ao ser aprovado em um concurso público, além de outras restrições.

Confira a lista de restrições:

• Votar ou se candidatar a cargos públicos

• Receber salários, proventos ou qualquer remuneração de cargo ou função pública, autárquica, paraestatal ou de empresas e fundações subvencionadas pelo governo

• Participar de concorrências públicas ou administrativas da União, estados, municípios, autarquias ou entidades similares

• Obter carteira de identidade

• Renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo governo

• Realizar qualquer ato que exija quitação do serviço militar ou do imposto de renda

