Política

Pré-candidato à presidência, Zema diz que foco é unir a direita no segundo turno

O governador mineiro afirma que seus votos serão transferidos ao nome que avançar na disputa

23 janeiro 2026 - 13h13Sarah Chaves, com CNN
Governador de Minas Gerais, Romeu ZemaGovernador de Minas Gerais, Romeu Zema   (CNN)

Mesmo afirmando que pretende levar sua pré-candidatura até o fim, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deixou claro que sua principal aposta é fortalecer o campo da direita e garantir apoio ao nome que avançar ao segundo turno da eleição presidencial de 2026. A declaração foi feita em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (23).

A fala ocorre em meio ao lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparece como um dos principais nomes da direita nas pesquisas recentes. Zema afirmou que manter sua candidatura contribui para ampliar o debate e apresentar diferentes visões dentro do mesmo espectro político, mas ressaltou que a multiplicidade de candidaturas beneficia o bloco conservador como um todo.

Segundo o governador, quanto mais nomes a direita tiver no primeiro turno, maior será o volume de votos concentrados nesse campo político. “Esses votos serão transferidos para o candidato que passar para o segundo turno”, afirmou, ao reforçar que já decidiu apoiar qualquer representante da direita que avance na disputa final.

Zema também destacou seu perfil como diferencial, ao se apresentar como gestor oriundo do setor privado e com trajetória voltada à administração. Para ele, a presença de vários pré-candidatos mais jovens fortalece a direita em contraste com a esquerda, que, segundo sua avaliação, estaria politicamente esgotada.

Ao comentar o cenário adversário, o governador afirmou que a esquerda hoje teria apenas um nome competitivo, em referência ao presidente Lula, de quem disse estar “próximo da aposentadoria”. Na avaliação de Zema, esse quadro amplia as chances de vitória do campo conservador em 2026.

O governador mineiro reafirmou ainda que repetirá a postura adotada na eleição passada, quando, após vencer o governo estadual no primeiro turno, se engajou na campanha presidencial de Jair Bolsonaro.

