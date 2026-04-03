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Política

Pré-candidato, Marquinhos Trad tem aval do PDT em MS e oficializa ida ao PV

A anuência da legenda autoriza a saída sem infidelidade partidária

03 abril 2026 - 20h10Sarah Chaves    atualizado em 03/04/2026 às 20h13
Marquinhos assina filiação ao lado de Marcelo BlumaMarquinhos assina filiação ao lado de Marcelo Bluma   (Divulgação )

Mesmo não se encaixando no período de janela partidária, o vereador Marquinhos Trad oficializou sua filiação ao PV em busca da pré-candidatura a deputado federal em uma chapa para eleger seu irmão, pré-candidato ao Governo do Estado, Fábio Trad (PT).

Marquinhos conseguiu uma carta de anuência assinada pelo presidente do PDT estadual, Enelvo Iradi, que citou, entre outras coisas, que o vereador já tinha interesse em concorrer a um pleito estadual ou federal em 2026, o que não poderia fazer no PDT, já que o partido apoiará a reeleição do governador Eduardo Riedel. "Assim sendo, em razão de que a troca de partido por vereador eleito pelo sistema proporcional pode, em tese, levar à perda do mandato, quando ocorre desfiliação imotivada, esse dirigente partidário autoriza e permite que o requerente seja liberado sem caracterizar a infidelidade partidária para, querendo, buscar uma agremiação que tenha preenchido uma nominata competitiva, desde que essa agremiação não se distancie, em seu conteúdo programático, do apoio direcionado pelo presidente nacional – Carlos Lupi – ao candidato a presidente da República".

A anuência foi assinada na noite de ontem (2) e será comunicada à Executiva Nacional na segunda-feira (6).

Já a filiação ao PV foi assinada nesta sexta-feira (3) e anunciada por seu presidente estadual, Marcelo Bluma. "Marquinhos, que foi vereador por Campo Grande, deputado estadual por três mandatos, prefeito em dois mandatos e, atualmente, retornou à Câmara Municipal como o vereador mais votado da Capital, é um nome que reforça os quadros do partido", declarou.

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