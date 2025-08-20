Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS

A abertura dos trabalhos da comissão investigativa, incluindo a eleição da mesa diretora, foi conduzida pela senadora de MS

20 agosto 2025 - 11h08Vinícius Santos     atualizado em 20/08/2025 às 11h08
Senadora na abertura dos trabalhos - Senadora na abertura dos trabalhos -   (Foto: Reprodução/TV Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios do INSS foi instalada no Congresso Nacional nesta quarta-feira (20).

O senador Carlos Viana (PODEMOS-MG) foi eleito presidente da comissão, derrotando Omar Aziz (PSD-AM). A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que abriu a sessão, proclamou o resultado e desejou bom trabalho ao presidente eleito. 

Ela afirmou que gente humilde foi "surrupiada". "Não interessa de onde começou nem onde terminou, nós precisamos realmente chegar à causa do problema e trazer soluções de legislação nova e de segurança para o sistema do INSS".

O relator da CPMI será o deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), indicado pelo presidente Carlos Viana. Gaspar é promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas.

O requerimento para criação da CPMI contou com o apoio de 223 deputados e 36 senadores, superando o mínimo exigido, que é de 171 deputados e 27 senadores. A comissão foi criada em junho, após a leitura do pedido em sessão do Congresso.

A CPMI é formada por 15 senadores e 15 deputados, além de mais um integrante de cada Casa representando a Minoria. A lista completa de membros pode ser consultada aqui.

Veja ao vivo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto:
Política
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele "viola a liberdade de expressão" e institui a "censura" ao criar regras
Política
Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças no Brasil
Beto Pereira (PSDB) e Tereza Cristina (PP)
Política
MS terá deputado e senadora como representantes na CPMI do INSS
Senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel
Política
JD1TV: Riedel destaca afinidade e se diz "confortável" no PP
Rodrigo Massuo Sacuno -
Interior
Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil
Prefeita Adriane Lopes, senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel
Política
Primeira convenção da federação União Progressista unirá lideranças do Mato Grosso do Sul
Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores votam projetos do Prodes na sessão de terça-feira
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Assembleia vota atualização da lei sobre deficiência auditiva
Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Política
Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Flávio Dino
Política
EUA são informados sobre decisão de Dino que barra leis estrangeiras

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã