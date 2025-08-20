"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios do INSS foi instalada no Congresso Nacional nesta quarta-feira (20).

O senador Carlos Viana (PODEMOS-MG) foi eleito presidente da comissão, derrotando Omar Aziz (PSD-AM). A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que abriu a sessão, proclamou o resultado e desejou bom trabalho ao presidente eleito.

Ela afirmou que gente humilde foi "surrupiada". "Não interessa de onde começou nem onde terminou, nós precisamos realmente chegar à causa do problema e trazer soluções de legislação nova e de segurança para o sistema do INSS".

O relator da CPMI será o deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), indicado pelo presidente Carlos Viana. Gaspar é promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas.

O requerimento para criação da CPMI contou com o apoio de 223 deputados e 36 senadores, superando o mínimo exigido, que é de 171 deputados e 27 senadores. A comissão foi criada em junho, após a leitura do pedido em sessão do Congresso.

A CPMI é formada por 15 senadores e 15 deputados, além de mais um integrante de cada Casa representando a Minoria. A lista completa de membros pode ser consultada aqui.

Veja ao vivo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também