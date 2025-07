Preços do café sobem com imposição de tarifas dos EUA sobre o Brasil

Os preços do café arábica registraram alta nesta quinta-feira (31), em meio à expectativa do mercado de que os Estados Unidos possam isentar o produto da tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, nesta quarta-feira (30), sobre a maioria dos produtos brasileiros.

Trump impôs a sobretaxa como resposta ao que chamou de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas excluiu setores como energia e suco de laranja.

O café, por enquanto, segue incluído na medida, o que tem gerado preocupação entre exportadores e operadores do mercado.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo e responde por cerca de um terço das importações norte-americanas da commodity.

Os EUA, por sua vez, são o maior consumidor global do produto, mas cultivam menos de 1% do que consomem, basicamente em regiões como Havaí e Porto Rico.

Com o risco iminente da tarifa, que entra em vigor no próximo dia 6 de agosto — e não nesta sexta-feira (1º), como inicialmente previsto —, os preços do arábica na bolsa ICE subiram 1,8% pela manhã, cotados a US$ 2,9875 por libra-peso.

Na sessão anterior, haviam recuado 1%. Já o café robusta recuou 0,1%, para US$ 3.332 por tonelada métrica.

Exportadores brasileiros divulgaram uma nota afirmando que continuarão a pressionar por uma exclusão do café da lista de produtos tarifados. “Mais uma semana até que os 50% entrem em vigor. A maioria ainda espera por uma exclusão geral do café. Acho improvável”, comentou um trader europeu.

