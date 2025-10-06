Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira (PSB), tem aprovação de 67% da população, sendo que 12% considera ótima, 28% boa e 27% regular positiva, de acordo com pesquisa realizada pelo JD1/Novo Ibrape.

O levantamento foi realizado pelo Novo Ibrape, entre os dias 16 e 20 de setembro, na cidade de Corumbá e ouviu eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Coleta de dados aponta que apenas 33% disseram que reprovam a gestão do chefe do executivo municipal. Sendo que 20% considera regular negativa, 5% ruim e 8% péssima.

Serviços públicos –

A pesquisa levantou também a avaliação da população referente aos serviços públicos prestados na cidade, como habitação, limpeza urbana, educação, asfalto e pavimentação, transporte público, segurança pública, obras, emprego e renda, iluminação e saúde. Confira abaixo na imagem como ficou a avaliação de cada um, respectivamente:

Saúde e iluminação pública

Apesar de alta aprovação em sua gestão, alguns serviços na cidade tiveram menos de 50%. De acordo com Paulo Catanante Junior, diretor-executivo Novo Ibrape, alguns pontos são alvos de críticas devido à gestão passada. “No caso da iluminação, a reclamação dos moradores é constante e está ligada à paralisação do contrato de manutenção, que vem se arrastando desde a gestão anterior”.

Já sobre a saúde, Paulo afirma ser um problema “comum”. “Trata-se de um padrão que se repete em grande parte do país. É a área mais criticada em mais de 80% dos municípios brasileiros”, declarou.

Expectativa

Para Catanante, a eleição do Dr. Gabriel surgiu de um sentimento de mudança na população de Corumbá. “Representa uma ruptura com o grupo político do antigo prefeito. A aprovação de hoje também reflete essa expectativa por mudança. Com apenas dez meses de gestão, a aprovação expressa mais essa confiança e esperança da população do que mudanças efetivas, já que esse ainda é um período muito curto para grandes transformações”, finalizou.

Carga horária do funcionalismo público –

Recentemente a prefeitura de Corumbá alterou a carga horária do funcionalismo público de 6h para 8h. O Executivo informou, à época, que o novo modelo busca alinhar os horários de atendimento público à realidade de outros entes governamentais e da iniciativa privada, além de garantir maior eficiência na prestação dos serviços municipais. O levantamento mostra como a população reagiu à mudança de horário do funcionalismo público da Cidade Branca.

Nova carga horária -

Decreto municipal publicado em Diário Oficial estabelece que servidores comissionados e aqueles que atuam sob regime de dedicação exclusiva deverão cumprir, obrigatoriamente, jornada de oito horas diárias desde 02 de maio. A medida visa garantir isonomia no serviço público e reforçar a fiscalização sobre o efetivo cumprimento da carga horária.

O decreto nº 3.423 fixa o expediente externo — com atendimento ao público — das 07h30 às 13h30. No entanto, os trabalhos internos nas repartições municipais seguirão até as 17h30. A mudança não se aplica a unidades de saúde, educação e segurança pública, que manterão seus próprios horários de funcionamento.

