Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça

Para a Justiça, a forma como o reajuste foi aprovado indica possível descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

23 setembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Rodrigo Massuo Sacuno - Rodrigo Massuo Sacuno -   (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) julgou extinto o recurso do prefeito de Naviraí, Rodrigo Massuo Sacuno (PL), que buscava validar a Lei Municipal nº 2.578/2024, que previa aumento do salário do chefe do Executivo de R$ 18 mil para R$ 35 mil mensais.

O prefeito desistiu do recurso, e a decisão foi homologada pelo desembargador Luiz Antonio Cavassa de Almeida. A desistência ocorre após diversas derrotas na Justiça na tentativa de suspender os efeitos da liminar que suspende o aumento salarial.

A lei está suspensa desde julho por decisão liminar do juiz Eduardo Magrinelli Júnior, em ação popular movida pelo advogado Daniel Ribas da Cunha. Desde então, o município e o prefeito recorreram às instâncias superiores sem sucesso, incluindo pedido à presidência do TJMS.

No site oficial da Prefeitura, a administração chegou a alertar que a suspensão do reajuste poderia impactar diretamente serviços públicos, principalmente na saúde. A nota informou que, devido à decisão judicial, "caberá à Gerência de Saúde (GMS) definir um horário reduzido de expediente para os médicos, já que terão de trabalhar menos horas nas escalas para não ultrapassarem os vencimentos do chefe do Executivo".

SUSPENSÃO - A Lei Municipal nº 2.578/2024, aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo em 17 de dezembro de 2024, elevou o salário do prefeito de R$ 18 mil para R$ 35 mil e do vice-prefeito de R$ 9 mil para R$ 18 mil.

O juiz Eduardo Magrinelli Júnior concedeu liminar suspendendo o aumento após ação popular do advogado Daniel Ribas da Cunha, que apontou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 1.248.000,00. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à suspensão.

Na decisão, o juiz apontou indícios de ilegalidade. “Se o ato foi publicado às vésperas do fim do mandato, é de se concluir que houve descumprimento da norma prevista no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal”, escreveu. Ele também destacou a “probabilidade jurídica do pedido e o perigo da demora”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Deputado federal Beto Pereira (PSDB)
Política
Beto Pereira expõe vínculos entre empresário e esquema de fraudes no INSS
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Deputado Federal Marcos Polon (PL-MS)
Política
Dino enterra pedido de Pollon para anular votação do PL da Adultização
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal vota projetos de incentivo a empresas pelo Prodes
Plenário da Assembleia Legislativa
Política
Assembleia vota projeto que amplia atendimento a pessoas com autismo
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Edson Giroto
Política
Edson Giroto retorna ao PL e confirma pré-candidatura a deputado federal

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande