Prefeito é ameaçado pelo presidente da Câmara de Vereadores

Marcos Tenório, com informações do Jornal da Nova

Nesta terça-feira (13), o prefeito de Taquarussu, Roberto Nem (PSDB), 53 anos, procurou a polícia, após ser ameaçado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Santos Neves, de 50 anos, mais conhecido como Roberto do Zuza (PSD).

Conforme o Jornal da Nova, Roberto do Zuza, estaria em um mercado da cidade, na noite de segunda-feira (12), e com um revolver em sua mão teria dito, “isso aqui é o que eu tenho pro prefeito”, disse, ele ainda teria dito , “será que ele aguenta uma dessas?”, quando estava segurando uma munição do carregador da pistola.

O prefeito foi informado sobre a suposta ameaça por um jovem que estava no local. O dono do estabelecimento teria visto a cena e confirmou os fatos.

Roberto Nem falou que essa a ameaça causou pânico em toda a sua família e sente que sua integridade física está gravemente ameaçada.

