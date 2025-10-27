Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Prefeitura nega uso de recursos da Saúde para custear transporte coletivo

Gestão municipal esclarece que pagamento de R$ 1,07 milhão refere-se ao transporte de servidores da própria Saúde

27 outubro 2025 - 14h05Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nota negando informações que atribuíram à secretária municipal de Fazenda, Márcia Hokama, a declaração de que recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) seriam utilizados para custear subsídios do sistema de transporte coletivo da Capital.

Segundo a administração municipal, a informação é inverídica. Em entrevista concedida na sexta-feira (24), a secretária esclareceu que a nota de R$ 1,07 milhão que será quitada nos próximos dias inclui o pagamento do subsídio referente ao transporte dos servidores da Saúde.

O documento fiscal foi recebido pelo FMS no dia anterior, 23 de outubro, e segue trâmite regular para liquidação com recursos do tesouro municipal, conforme procedimento protocolar e dentro da legalidade.

O município reforçou que o Fundo Municipal de Saúde paga apenas pelo transporte oferecido a seus próprios servidores e que não há qualquer transferência de valores da área da Saúde para custear o transporte coletivo em geral.

Ainda conforme a Prefeitura, o pagamento da nota segue em trâmite interno e dentro dos prazos legais, não configurando atraso.

Em nota, o Executivo municipal repudiou a disseminação de fake news sobre o tema, destacando que tais informações falsas prejudicam a população e o funcionamento do transporte coletivo.

A Prefeitura afirmou, ainda, que permanece à disposição dos veículos de imprensa comprometidos com a verdade e que tem trabalhado para evitar prejuízos aos usuários do sistema por conta de paralisações indevidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Política
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Deputado federal, Vander Loubet (PT)
Política
Vander Loubet passa por cirurgia nesta terça-feira (28)
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Hugo Motta diz que diálogo volta a ocupar relação entre Brasil e EUA
Encontro entre presidentes finalmente aconteceu
Política
Lula se reúne com Trump na Malásia e discute relações entre Brasil-EUA
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Política
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Política
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Política
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Política
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Transporte público de Campo Grande
Política
Prefeitura tira R$ 1,03 milhão da Saúde para pagamento de transporte coletivo
Lula cumpre agenda internacional na Malásia
Política
Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai