Política

Prefeitura de Paranhos tem reformulação completa do secretariado

A reorganização inclui nova equipe de secretários e revisão de contratos e licitações

10 novembro 2025 - 10h24Sarah Chaves
Prefeito Heliomar KlabundePrefeito Heliomar Klabunde   (Foto: Reprodução)

Após decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF), o novo prefeito de Paranhos, Heliomar Klabunde (MDB), empossado no dia 4 de novembro promoveu a  reformulação na administração municipal. Todos os secretários e servidores comissionados nomeados pela gestão anterior foram exonerados, medida publicada no Diário da Assomasul na sexta-feira (7).

De acordo com a prefeitura, as exonerações seguem o princípio de livre nomeação e exoneração típico das transições de governo e visam garantir uma reorganização administrativa sob nova liderança. Klabunde explicou que a reestruturação busca “assegurar harmonia institucional, eficiência e pleno exercício da autoridade administrativa”.

Os novos secretários municipais já foram nomeados: Patrícia Sander Biesek (Saúde Pública), Cleonice Barce de Lima (Educação e Cultura), Marcilene Rohenkohl Vieira (Finanças), Robson Rambo (Administração), Alair Luís Micuanski Rossetti (Desenvolvimento Econômico Sustentável) e Neftali Danaide Herebia Klabunde (Bem-Estar e Ação Social). Também foi exonerado Leosir Valentino Tosatti, que ocupava o cargo de diretor da Controladoria-Geral do Município.

Além das mudanças no secretariado, o prefeito determinou a suspensão temporária de três processos administrativos e licitações: a reforma do Cemitério Municipal, a ampliação de salas de aula na Escola Municipal Indígena Eliodoro Gonçalves e a adequação de um prédio público para uma reavaliação técnica e financeira das contratações

Heliomar, eleito em outubro de 2024 com 3.609 votos, teve a posse inicialmente suspensa pela Justiça Eleitoral por alegação de inelegibilidade, mas foi posteriormente autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a assumir o cargo. .

