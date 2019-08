Prefeitura inaugura unidade de saúde do bairro Dom Antônio Barbosa

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou na manhã desta sexta-feira (30), a unidade de saúde do bairro Dom Antônio Barbosa, que foi iniciada em novembro do ano passado contou com um investimento de R$ 1 milhão e vai beneficiar mais de 3,5 mil pessoas na região com atendimento médico, odontológico e de enfermagem, além de outros serviços de saúde.

Durante a solenidade, o prefeito reiterou o compromisso da gestão em atender aos anseios da população. “Nossa gestão está voltada para as pessoas que muitas vezes ficam esquecidas. Uma região como o a do bairro Dom Antônio Barbosa onde é necessário um olhar especial. Esse é o nosso compromisso. Atender com qualidade aqueles que mais precisam”, disse.

A estrutura física da unidade dispõe de sala de pré-natal, puericultura, consultas médicas, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de agentes comunitários, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e auditório.

Homenagem

A unidade leva o nome de Evandro Maciel de Arruda, odontólogo que trabalhou no município por décadas sendo reconhecidamente um execelente profissional. Ele faleceu em 2014. Os familiares do ex-servidores estiveram presentes na solenidade e participaram de todo o ato de inauguração.

A solenidade de inauguração da unidade contou com a presença da diretora-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, representantes da MRV Engenharia, vereadores Chiquinho Telles, William Maksoud, Betinho e Eduardo Cury, além de superintendentes, diretores e servidores da SESAU.

