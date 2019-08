Prefeitura inicia 2ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor Municipal

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A prefeitura deu início a 2ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor Municipal é parte das comemorações do Aniversário de 120 anos de Campo Grande. O evento acontece nesta quarta-feira (14), no Instituto Mirim durante todo o dia e na quinta.

Marquinhos Trad falou sobre a preocupação com a saúde do servidor. “Uma coisa de fato é preocupante, quando se multiplicam as ofertas é porque a demanda está aumentando e quando a gente vê em cada esquina uma farmácia sendo aberta é porque alguma coisa está acontecendo. É muito fácil a gente falar que é frescura, mas nós precisamos ter coragem de procurar ajuda, mudar a mentalidade de quem vai ao psicólogo, psiquiatra é louco porque louco é quem não vai e corajoso e digno de aplauso é aquele que busca ajuda”, disse o prefeito.

O seminário tem como objetivo apresentar e discutir as principais doenças que atingem a saúde mental e propor atividades que permitam contribuir para o bem-estar e qualidade de vida do servidor público municipal.

De acordo com a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camilla Nascimento, o assunto é tão importante que as inscrições foram esgotadas rapidamente.“Infelizmente tínhamos 175 vagas para hoje e temos 80 pessoas que ficaram de fora, mas posteriormente vamos realizar outro evento para que elas também consigam participar, tamanha importância do assunto”, afirmou.

O programa vem ao encontro da Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Municipal, prevista na Lei Municipal, e se sustenta em dois eixos: saúde mental e qualidade de vida.

As palestras serão ministradas pelo médico psiquiatra e vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sem drogas, Marcos Estevão dos Santos Moura, professor doutor Cláudio César da Silva, mestre em saúde da família e especialista em saúde do trabalhador, Ilma Amaral Piemonte de Mello e o educador físico Rafael Bezerra de Souza.

