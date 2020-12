Presidente da CPI da Energisa lamenta bandeira vermelha: “Cliente nunca é favorecido”

O presidente da Comissão Parlamentar do Inquérito (CPI), que investiga a Energisa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Felipe Orro (PSDB), afirmou nesta terça-feira (1°), que é um momento delicado para aumento nas contas de energia. O comentário do parlamentar se deu no dia quem que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inicia a bandeira vermelha, deixando a conta de luz mais cara neste mês de dezembro.

“Justamente agora que começam as chuvas é sempre uma tragédia pra gente, já estamos com uma empresa em investigação, CPI em andamento e o consumidor já se sente tão prejudicado, ainda não conseguimos uma decisão favorável no Tribunal de Justiça, ainda não foi julgado", disse em entrevista ao JD1 Notícias.

Sobre o sentimento que fica com a cobrança extra, que será de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, Orro diz que o cliente não é levado em conta nas decisões finais. "A gente vê com muita tristeza essa decisão da Aneel de ter bandeira vermelha, especialmente aqui no Estado, onde a empresa está sob investigação, na verdade a Aneel nunca tem favorecido os clientes em suas decisões," conclui o deputado.

Sobre a CPI da Energisa

A CPI da Energisa foi instaurada no dia 12 de novembro de 2019 pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de apurar irregularidades no sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo de energia baseada em média de consumo por mais de três ciclos consecutivos, que acarretaram no aumento injustificado de valores na fatura de energia elétrica por unidade consumidora, comprometendo a qualidade dos serviços prestados pela Empresa Energisa em municípios de Mato Grosso do Sul a partir de dezembro de 2018. O requerimento com fato determinado aprovado pela Mesa Diretora foi apresentado pelo autor deputado estadual Felipe Orro (PSDB).

Deixe seu Comentário

Leia Também