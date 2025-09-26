Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Presidente do Paraguai visita MS e participa de agenda oficial na Capital

Recepção será realizada em Campo Grande no dia 2 de outubro; programação inclui visitas a obras e unidades industriais em diversas cidades do Estado.

26 setembro 2025 - 15h33Taynara Menezes
Santiago e RiedelSantiago e Riedel   (Foto: Arquivo/Guilherme Pimentel )

O Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña Palacios, desembarca em Mato Grosso do Sul para uma visita oficial que reforça os laços diplomáticos e econômicos entre o país vizinho e o Estado. A agenda inclui compromissos em Campo Grande, Dourados, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.

Como parte da programação, o governador Eduardo Riedel receberá o chefe de Estado paraguaio em uma recepção oficial marcada para quinta-feira, 2 de outubro, às 19h20, no espaço Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Um dos principais pontos da agenda é a visita às obras da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, uma das mais importantes conexões entre os dois países, estratégica para o Corredor Bioceânico.

Ainda na programação, Santiago Peña também visitará a unidade da JBS em Dourados, uma das maiores do setor frigorífico do Estado, e a planta da empresa em Campo Grande.

Já no dia 3 de outubro, o presidente paraguaio segue para Ribas do Rio Pardo, onde visitará as instalações da fábrica da Eldorado Brasil Celulose, considerada uma das maiores do mundo em produção de celulose de eucalipto.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o governo após ultimato do União Brasil
Política
Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o governo após ultimato do União Brasil
Vereador Papy, em agenda com Adriane Lopes -
Política
Câmara revoga Lei sobre aumento salarial da prefeita e encerra briga judicial
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) -
Política
Presidente da Conafer e ex-sócio de Nelson Wilians serão ouvidos pela CPMI do INSS
O deputado estadual Gerson Claro recebeu o título de Cidadão Aparecidense
Política
JD1TV: Gerson Claro defende equilíbrio e diz que 'a pessoa para o Senado deve estar preparada'
Atos extremistas 8/jan/2023 -
Política
Anistia do 8 de janeiro não vai travar outras pautas importantes, garante Hugo Motta
Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS
Política
Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
Política
Tarcísio nega aval de Bolsonaro para disputar Presidência
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante