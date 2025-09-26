Presidente do Paraguai visita MS e participa de agenda oficial na Capital

O Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña Palacios, desembarca em Mato Grosso do Sul para uma visita oficial que reforça os laços diplomáticos e econômicos entre o país vizinho e o Estado. A agenda inclui compromissos em Campo Grande, Dourados, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.

Como parte da programação, o governador Eduardo Riedel receberá o chefe de Estado paraguaio em uma recepção oficial marcada para quinta-feira, 2 de outubro, às 19h20, no espaço Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Um dos principais pontos da agenda é a visita às obras da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, uma das mais importantes conexões entre os dois países, estratégica para o Corredor Bioceânico.

Ainda na programação, Santiago Peña também visitará a unidade da JBS em Dourados, uma das maiores do setor frigorífico do Estado, e a planta da empresa em Campo Grande.

Já no dia 3 de outubro, o presidente paraguaio segue para Ribas do Rio Pardo, onde visitará as instalações da fábrica da Eldorado Brasil Celulose, considerada uma das maiores do mundo em produção de celulose de eucalipto.

