Presidente do TCE-MS é reeleito com unanimidade dos votos

O conselheiro Iran Coelho das Neves foi reeleito presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Sul. Ganhando com uma chapa única e por unanimidade de votos, foi reeleito para o biênio 2021/2022 em sessão especial no modelo presencial, realizada na manhã desta segunda-feira (19).

O novo Corpo Diretivo do TCE-MS terá ainda o conselheiro Jerson Domingos, pela primeira vez como vice-presidente, e o conselheiro Ronaldo Chadid reconduzido ao cargo de corregedor-geral.

Na sessão, os conselheiros também realizaram o sorteio dos membros que vão compor as Câmaras no novo biênio. A Primeira Câmara ficou composta pelos conselheiros Jerson Domingos, Osmar Jeronymo e Flávio Kayatt. Na Segunda Câmara ficaram os conselheiros Waldir Neves, Marcio Monteiro e Ronaldo Chadid.

