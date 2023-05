Presidente eleito do Paraguai discute novo acordo para Itaipu com Lula

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, se reuniu com o presidente Lula nesta terça-feira (16) no Palácio do Planalto, em Brasília. Essa é sua primeira viagem internacional do paraguaio após a eleição.

Peña assume o cargo em agosto deste ano, e tem como prioridade em sua gestão a renegociação do acordo entre o Paraguai e Brasil em torno da produção de energia na Usina Binacional de Itaipu.

Tendo comemorado 50 anos em abril deste ano, o Tratado de Itaipu deve ser revisado, pois a obra já se pagou. Atualmente, os dois países têm direito a 50% cada da energia produzida pela hidroelétrica, mas o Brasil compra o excedente do Paraguai, já que utiliza muito mais energia que o país vizinho.

O novo presidente paraguaio quer que o Brasil revise o valor pago pelo excedente, que é menor que o pago pelo mercado aberto, além de ter a possibilidade de utilizar uma parcela maior da energia e vender o excedente livremente no mercado.

“Nos primeiros 50 anos, Itaipu cumpriu seu objetivo de se construir e pagar. Agora o novo desafio deve ser o desenvolvimento, essa é a proposta do Paraguai. Que ela possa gerar oportunidades de emprego para paraguaios e brasileiros”, explicou Peña a jornalista após a reunião com Lula.

