“Presidente está no sinal amarelo, mas têm as instituições para freá-lo”, diz Simone

A presidente a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e senador por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (DEM), falou em entrevista nesta segunda-feira (8) ao El País que o presidente Jair Bolsonaro sobe diversos degraus de autoritarismos, porém existem as instituição para “freá-lo e não deixar que ele avance o sinal vermelho”. A senadora ainda falou que o presidente se declara antissistema e procura diversas vezes testá-lo.

Conforme a senadora, a população sabe e sabia quem era Bolsonaro quando lhe deu a eleição a presidente, porém a forma com que ele trata diversos segmentos da sociedade não condiz com a postura do cargo.

“Ele sobe diversos degraus, como por exemplo, a forma como ele trata a mulher, as minorias, ele acha que o governo dele é apenas para defender o seus e as suas ideias em um país onde a pluralidade sempre foi contemplada. Porém, a Constituição Federal nesse ponto ela é perfeita, pois ela da poderes equivalentes ao Congresso Nacional e ao Judiciário para que na linha de frente combatam qualquer tentativa de arbítrio dele, ou porte de sua base aliada”, pontuou.

Em relação ao novo método de divulgação dos dados relacionados a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e como isso pode afetar a imagem no exterior por haver uma desconfianças de subnotificar e esconder números, a senadora explicou que basta o presidente diminuir as tensões para que o pós-pandemia percorra o melhor caminho econômico.

“O presidente estando mais aberto, nós do Congresso podemos conduzir essa retomada junto com o governo. A linha seguida pelo ministro Paulo Gudes, de uma agenda liberal, pode contribuir para uma boa imagem internacional, porém, não podemos adotá-la de forma radical, como por exemplo, privatizar tudo. Contudo, todas as reformas que poderão ser propostas, como a tributária, poderemos construí-las juntos, mas com outro horizonte devido essa crise sanitária, pois não sairemos os mesmos assim que ela acabar”, projetou.

Sobre projetos para o pós-pandemia, Simone explicou que existem quatro eixos a serem tratados pelo Legislativo Nacional. “O primeiro são recursos imediatos para a saúde de estados e municípios, se há falta de respiradores e máscaras, é um problema de gestão de um governo que nega a pandemia que faz com que sejam escavadas covas rasas que não nos deixam mentir. O segundo, vai desde o Auxílio Emergencial de R$ 600 até o fato de não se poder fazer o corte de energia nesse momento. O terceiro eixo, esse sim ligado ao pós-coronavírus, aprovamos uma série de projetos que obtém linha de financiamento que vai desde o pequeno empreendedor até a indústria. E por fim, auxílio a estados e municípios para que não falte dinheiro para os serviços sociais”, finalizou.

