Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Presidentes da Câmara e do Senado repudiam ocupações e reforçam respeito às instituições

Dirigentes do Congresso destacam limites para protestos e importância do diálogo institucional

07 agosto 2025 - 08h36Sarah Chaves
Hugo Motta e Davi AlcolumbreHugo Motta e Davi Alcolumbre   (Fotos: Bruno Spada/Câmara dos Deputados - Andressa Anholete/Agência Senado)

Diante dos protestos realizados por parlamentares da oposição que ocuparam as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os presidentes das duas Casas se pronunciaram de forma firme, ressaltando os limites da atuação parlamentar e o compromisso com o funcionamento das instituições democráticas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), repudiou as ações que interromperam os trabalhos legislativos na Casa e defendeu o respeito às normas regimentais. Segundo ele, “há limites para tudo, até quando ultrapassamos o nosso limite, há limites”. O deputado destacou ainda que “o respeito à Mesa é inegociável” e que sua presença no Plenário se deu “para que a autoridade da Presidência desta Casa seja respeitada”.

Motta reforçou que o Regimento Interno será respeitado. "Não vamos permitir que atos como os de ontem e de hoje possam ser maiores do que o Plenário e a vontade desta Casa".

Por sua vez, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), também reagiu com firmeza às ocupações e protestos. Em pronunciamento, afirmou que "o Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento". "Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza”, afirma o presidente do Congresso.

Diante da ocupação da mesa do Senado, Alcolumbre convocou uma sessão deliberativa para esta quinta-feira (7), no formato semipresencial às 11h (de Brasília). A medida teve como objetivo garantir a continuidade dos trabalhos, incluindo a votação de propostas como a que isenta do Imposto de Renda pessoas que recebem até dois salários mínimos. 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
Política
Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Política
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Foto: MS Gás
Política
Governo propõe ampliação do limite de crédito da MSGÁS para R$ 350 milhões
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Política
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Uma reunião com os dirigentes estaduais ocorrerá na próxima semana
Política
JD1TV: Aliados em 2022, PT se reunirá para decidir saída da base do governo Riedel
Em coletiva no Congresso, Tereza Cristina defende votação da anistia
Política
Em coletiva no Congresso, Tereza Cristina defende votação da anistia
Foto: Fabiana Silvestre
Política
Projeto impõe medidas de proteção do consumidor em plataformas de apostas virtuais
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Cargo comissionado em Procuradoria em Câmara de MS é alvo de investigação
Câmara dos Deputados tem sessão cancelada após protesto contra prisão de Bolsonaro
Política
Câmara dos Deputados tem sessão cancelada após protesto contra prisão de Bolsonaro

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS