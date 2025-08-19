Menu
Política

Primeira convenção da federação União Progressista unirá lideranças do Mato Grosso do Sul

A agremiação visa a criação de um grupo robusto para as eleições de 2026

19 agosto 2025 - 09h50Sarah Chaves    atualizado em 19/08/2025 às 10h41
Prefeita Adriane Lopes, senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel

A primeira convenção oficial da Federação União Progressista (UPb), que ocorrerá nesta terça-feira (19), em Brasília, unirá do mesmo lado o governador Eduardo Riedel, de saída do PSDB, Tereza Cristina, e Adriane Lopes. O evento consolidará a união entre os partidos União Brasil e Progressistas, formando uma das maiores federações do país.

Além disso, a federação será comandada em Mato Grosso do Sul por Tereza Cristina, que assumirá um papel central nesse processo. Em parceria com a deputada Rose Modesto, atual presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, a federação visa uma plataforma robusta para as eleições de 2026, com a possibilidade de consolidar a reeleição de Riedel.

Essa federação, que conta com os expressivos quadros de União Brasil e Progressistas, soma a força de mais de 109 deputados federais e 15 senadores, destacando-se como a maior bancada da Câmara e uma das mais maiores do Senado.

Conforme fontes próximas, o evento marcará também a entrada oficial do governador Eduardo Riedel no Progressistas, sendo ele uma das principais lideranças dessa federação.

Com a união, a Federação União Progressista poderá fortalecer suas bases eleitorais, aumentando sua capacidade de articulação e seus recursos, especialmente do Fundo Eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, as federações partidárias têm validade de quatro anos, funcionando como uma única agremiação, o que proporcionará à UPb uma força considerável para apoiar candidatos dentro e fora do estado, ampliando suas perspectivas de vitórias eleitorais.

 

