Primeiro-ministro dos Países Baixos se encontra com Lula em Brasília

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O premiê neerlandês, primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, está em missão comercial no Brasil com uma comitiva de empresários e será recebido pelo presidente Lula em uma visita oficial nesta terça-feira (9) em Brasília.

Os Países Baixos são, tradicionalmente, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A nação é a segunda colocada entre os maiores investidores estrangeiros imediatos no mercado brasileiro, com estoque de cerca de US$ 126 bilhões em 2021.

Rutte e Lula participarão de uma reunião bilateral no Palácio do Planalto às 16h30 (Brasília), para tratar de temas como as relações econômico-comerciais, investimentos para transição energética e cooperação técnica bilateral.

Uma declaração conjunta à imprensa está prevista para acontecer às 18h, no salão Leste do Palácio do Planalto.

Depois disso, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, oferecerão um jantar à delegação neerlandesa no Palácio do Itamaraty.

A última parte da visita acontecerá em Fortaleza, no Ceará, onde o premiê irá conhecer o Terminal Portuário do Pecém, que tem uma parceria de 75 milhões de euros com o porto de Roterdã, um dos principais da Europa.

