Profissionais da Saúde receberão acompanhamento psicológico

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, anunciou nesta terça-feira (7) que os profissionais da Saúde Municipal, que estão na linha de frente no combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), receberão acompanhamento psicológico. Conforme Marquinhos, esses trabalhadores estão tendo uma rotina desgastante, tanto física como mental.

A informação foi passada durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. “Com essa medida cuidaremos para que eles não sofram tanto psicologicamente. Esses profissionais têm que conviver com cenas muito intensas e impactantes devido a pandemia. Além disso, muitos deles estão afastados dos seus entes queridos, um cuidado que muitos estão tendo para não transmitir a doença aos familiares”, ponderou.

Além disso, o prefeito da capital falou que esses profissionais nunca enfrentaram algo como essa pandemia. “A última infecção global por uma doença foi em 1917, com a gripe espanhola, mas naquela ocasião o mundo era outro e muitos países não tiveram casos da doença. Portanto, esse esses profissionais nunca passaram por uma situação como essa e, por isso, nosso cuidado com o espírito mental deles nesse enfrentamento”, explicou

O prefeito também aproveitou a live para falar sobre as reclamações em relação ao transporte público. “Muitas pessoas me mandaram mensagens reclamando dos motoristas que não estão parando nos pontos de ônibus, mas eles estão certos. Nossa orientação foi que, para a volta do circular, os passageiros devem fazer suas viagens todos sentados. Portanto, se o ônibus está com os assentos ocupados, o motorista não pode parar”, salientou.

E finalizou dizendo que “se caso você perca o ônibus, ligue para o patrão e explique o motivo. Já você empresário, tenha paciência com seu funcionário em relação aos horários, pois estamos atravessando um momento atípico”.

Deixe seu Comentário

Leia Também