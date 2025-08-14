Menu
Política

Projeto contra redução das linhas de ônibus vai à segunda discussão na Câmara

Ao todo, os vereadores analisam três projetos na sessão desta quinta-feira

14 agosto 2025 - 09h50Sarah Chaves
Foto: Izaias Medeiros  

O Projeto de Lei 11.681/25, de autoria da vereadora Ana Portela, que proíbe a adoção de quadro de horários reduzidos no transporte público municipal durante o período de férias escolares será analisado em segunda discussão nesta quinta-feira (14).

O projeto determina que a redução na oferta de ônibus e nos horários durante as férias escolares nos meses de janeiro e julho, seja considerada infração contratual, sujeita a penalidades como multas e sanções administrativas. Segundo a vereadora, a medida busca garantir o direito ao transporte digno para todos os cidadãos que continuam utilizando o serviço normalmente, mesmo durante o recesso escolar.

Primeira discussão

Os vereadores votam o Projeto de Lei 11.473/24, do vereador Otávio Trad, para que a instituição de datas comemorativas municipais obedeça ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos no Município de Campo Grande. A proposição segue a mesma linha adotada pelo Congresso Nacional, por meio da Lei Federal nº 12.345, de 2010.

Também em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.698/25, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado no dia 15 de junho. A proposta é do vereador Flávio Cabo Almi.

