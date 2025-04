Projeto de fomento ao empreendedorismo será votado na Câmara

Entre os três projetos que passam pelo crivo dos vereadores na sessão desta quinta-feira (24) na Câmara Municipal, está a proposta do que cria uma plataforma online, Banco de Negócios para promoção, desenvolvimento e colaboração sobre empreendedorismo em Campo Grande.

O projeto do vereador Carlão será votado em segunda discussão e visa integrar ações a instituições educacionais, oferecendo suporte e capacitação aos empreendedores, por meio de cursos, workshops, mentorias e outras atividades de formação, parceria com instituições de ensino e empresas.

Os vereadores votam ainda o Projeto de Lei 11.373/24, que institui o Projeto “Remar é Preciso”, do vereador Otávio Trad busca incentivar a prática esportiva de canoagem e outras atividades físico-esportivas, turismo, cultura e recreação em contato com a natureza urbana na Lagoa Itatiaia.

Pelo projeto, será delimitada uma área para apoio à prática da modalidade de canoagem, com a construção de um deck fixo ou semiflutuante. Uma emenda definiu que as atividades fiquem sob responsabilidade da direção e coordenação da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul.

Também será votado Projeto de Lei 11.127/23, que modifica o nome da Rua Monsenhor, situada no Bairro Jardim Aero Rancho, para Rua Vereador Edson Shimabukuro, no trecho entre a Rua Monsenhor Sarriom (quadra 73) e a Rua Charlote (quadra 31). A proposta busca homenagear Edson Shimabukuro, conhecido como My Body, engenheiro e vereador de 2013 a 2016, que faleceu em 2023.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também