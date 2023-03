Projeto Homex: OcupaÃ§Ã£o serÃ¡ regularizada pela prefeitura

A ocupação da Homex, em Campo Grande, passará por um projeto de regularização para beneficiar os moradores da região. Existente desde 2013, a intenção da prefeitura é dar mais segurança as mais de 1.500 famílias da área.

Sem solução há duas gestões, a prefeita Adriane Lopes comentou durante coletiva de imprensa que a vem buscando regularizar a ocupação. “Aquela área é particular e juridicamente tinha um impeditivo. Ano passado [2022] a prefeitura conseguiu fazer uma permuta com a empresa e hoje estamos encaminhando um projeto para a Câmara de Vereadores para concluir a legalização de mais de 1.500 famílias que moram na Homex”.

A partir da aprovação, será feito o georreferenciamento para dar posse definitiva aos moradores. Sabendo que a maioria da população da região é de baixa renda, foi elaborado ainda um tipo de financiamento em cima do valor final do terreno.

“O valor é baixo e simbólico, mas é necessário porque é um programa de habitação que está sendo implementado para a regularização daquela área”, explica Adriane.

O lote vale R$ 20 mil, como todo financiamento, as famílias poderão ter um impacto mínimo 10% em cima do salário mínimo. Ou seja, a parcela mensal das moradias será de aproximadamente R$ 130.

Permuta – No ano de 2013, algumas pessoas começaram a invadir uma área privada se tornando a ocupação conhecida como Homex. Com a entrada do município na conversa, foi possível negociar com a empresa responsável os terrenos.

“A proposta de permuta foi sugerida pelo município, para que o proprietário entrasse em um acordo conosco para que aquelas famílias não precisassem se mudar da região onde já estavam estabelecidas”, finaliza a prefeita.

Para que fosse possível essa negociação, uma outra área de Campo Grande precisou ser cedida a empresa. Com a conversa, a prefeitura conseguiu ‘fechar o negócio’ em aproximadamente R$ 10 milhões.

