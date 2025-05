Projeto para proteger idosos contra fraudes eletrônicas tramita na Assembleia

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o Projeto de Lei nº 104/2025, que oferece capacitação tecnológica para idosos como forma de evitar fraudes financeiras para maior segurança online e da inclusão cibernética.

O texto foi uma proposta do deputado estadual, João Henrique Catan (PL) e deve passar pelas comissões correspondentes antes de ser levada a Plenário. A proposta cria a Política Estadual de Alfabetização Digital e Segurança Online, a medida irá “erradicar o analfabetismo tecnológico entre idosos, garantindo-lhes o acesso seguro e eficiente às tecnologias digitais, capacitando-os para a utilização de dispositivos móveis, navegação na internet, acesso a aplicativos e realização de transações financeiras de forma independente e protegida”.

A capacitação seria oferecida através de cursos, oficinas orientações e da criação de centros de capacitação específicos. Escolas Estaduais em tempo integral também poderão ser mobilizadas para apoio intergeracional, aproximando as gerações. Para realizar a mentoria, os alunos serão preparados para atuarem auxiliando idosos.



Os idosos que participarem da capacitação terão direito a um suporte contínuo, disponibilizando atendimento remoto, por telefone e e-mail.



Os Centros de Inclusão Digital para Pessoas Idosas ficarão em pontos estratégicos das cidades do Estado, priorizando regiões com maior concentração de idosos, segundo levantamento de demanda e necessidade de inclusão digital.

