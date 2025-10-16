Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Projeto que cria cota habitacional para agentes de saúde será votado na Câmara

A pauta também inclui a votação de três vetos do Executivo

16 outubro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Câmara Municipal de Campo Grande discute nesta quinta-feira (16), durante sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 11.374/24, de autoria do vereador Clodoilson Pires, que propõe a criação de uma cota de 15% para Agentes Comunitários de Saúde em programas de habitação popular no município. A proposta será votada em primeira discussão.

De acordo com o texto do projeto, os imóveis contemplados com as cotas não poderão ser vendidos, alugados ou cedidos a terceiros por um período mínimo de cinco anos, salvo por motivo justificado e com autorização do órgão municipal competente.

O objetivo é assegurar que as moradias atendam de fato às necessidades dos profissionais, sem risco de desvio da finalidade social do benefício.

Clodoilson Pires destaca que a proposta atende ao que já está previsto na Lei Federal nº 11.350/2006, que trata das atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde. “A criação dessas cotas visa não apenas cumprir a legislação federal, mas também valorizar e apoiar esses trabalhadores, que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção de doenças nas comunidades mais vulneráveis”, argumentou o vereador.

Além desse projeto, outros dois também serão analisados pelos vereadores na sessão: um voltado à saúde dos homens, do vereador Dr. Victor Rocha, e outro relacionado ao incentivo ao esporte nas escolas públicas, de autoria do vereador Jean Ferreira.

A pauta também inclui a votação de três vetos do Executivo, entre eles o veto total ao projeto que proíbe a redução de horários no transporte público durante as férias escolares, de autoria da vereadora Ana Portela. Outros vetos referem-se a propostas voltadas à proteção da infância.

A sessão será realizada no plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto de Lei propõe incentivo a trilhas e rotas ecológicas no Estado
Política
Projeto de Lei propõe incentivo a trilhas e rotas ecológicas no Estado
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Projeto de lei propõe multa de R$ 1,5 mil para agressores de profissionais da saúde
Deputado federal, Eduardo Bolsonaro
Política
PGR descarta pedido de prisão de deputados contra Eduardo Bolsonaro
Senadora Tereza Cristina
Política
Avança no Senado projeto pela ratificação automática de registros em áreas de fronteira
Foto: Lia de Paula/Agência Senado
Política
Deputados votam projeto que destina o valor das multas de trânsito ao CNH MS Social
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Fim da folha secreta? Câmara barra projeto de transparência na folha de pagamento
Sessão no STF
Política
PGR pede condenação de réus do núcleo 4 da trama golpista
Beto Pereira na CPMI do INSS
Política
Deputado Beto Pereira aponta influência política na gestão do INSS e responsabiliza Stefanutto
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Foto: Divulgação
Política
Carlão é reconduzido no PSB

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll