Projeto que cria o Dia do Técnico em Necropsia deve ser votado nesta quinta-feira

Incluído na Ordem do Dia, o projeto de lei 10.932/23, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Campo Grande o dia 13 de outubro como o Dia do Técnico em Necropsia (necropsista) será analisado hoje (16), pelos vereadores da Câmara Municipal.

A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha e será analisada em segunda discussão e votação.

Durante a sessão, o superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa, usará a Tribuna para falar sobre a atuação do órgão e suas perspectivas para Campo Grande. O convite foi feito pelo vereador Dr. Jamal.

A sessão acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pela TV Educativa, no canal 4.2.

