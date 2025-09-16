Menu
terça, 16 de setembro de 2025
Política

Projeto que garante mais transparência em entregas será votado nesta terça na ALEMS

Outras cinco propostas estão pautadas nesta terça-feira

16 setembro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Mesa Diretora da Assembleia LegislativaMesa Diretora da Assembleia Legislativa   (Wagner Guimarães)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta terça-feira (16), mais uma sessão ordinária com votação do Projeto de Lei nº 79/2025, de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB). A proposta atualiza e fortalece a legislação que obriga empresas fornecedoras de bens e serviços, além de transportadoras, a fixarem com clareza a data e o turno das entregas ou da realização de serviços aos consumidores no Estado.

Com as alterações, os fornecedores terão que informar, no ato da contratação, o dia e o turno exato em que a entrega será feita ou o serviço será prestado, respeitando os períodos matutino (7h às 12h), vespertino (12h às 18h) e noturno (18h às 23h). O objetivo é garantir ao consumidor mais previsibilidade, comodidade e respeito, além de evitar transtornos comuns causados por janelas de entrega excessivamente amplas e imprecisas.

Ordem do Dia

Além desse projeto, os deputados também votarão a redação final do Projeto de Lei nº 72/2024, do deputado Roberto Hashioka (União), que exige a apresentação de certidões de antecedentes criminais para quem for receber recursos públicos estaduais.

Outras pautas do dia incluem a primeira discussão de proposta do Poder Judiciário sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na comarca de Glória de Dourados. Também serão analisados projetos de resolução que concedem o Título de Cidadão Sul-mato-grossense e a criação da Medalha do Mérito da Juventude.

Acompanhe a partir das 9h30
 

 

