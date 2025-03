Projeto quer incluir o Festival do Hambúrguer no calendário de eventos do Estado

O Festival do Hambúrguer, que já se concretizou como um reconhecido evento gastronômico em Campo Grande, agora pode se tornar um evento oficialmente sul-mato-grossense com a aprovação do Projeto de Lei nº 35 de 2025, que prevê sua inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A proposta, de autoria do deputado estadual Caravina (PSDB), teve parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), e agora segue para votação no plenário da Casa.

A proposta prevê que o evento seja realizado anualmente na última semana de maio, celebrando a criatividade, a cultura e os sabores do hambúrguer sul-mato-grossense.

Para Weslley Renovato, presidente da Associação Hamburgueiros do MS, a iniciativa dá continuidade ao projeto do vereador Clodoilson Pires, que havia estabelecido a data em âmbito municipal na Capital.

“A atuação do deputado Caravina é fundamental para que agora possamos levar o Festival para outras cidades do interior do Estado, ampliando o alcance do evento e valorizando os profissionais do setor”, explicou.

A expectativa é que, com a inclusão no calendário oficial, o evento receba mais visibilidade, apoio institucional e oportunidade de expansão.

